Renault Arkana добралась до европейского рынка

Компания Renault начала продажи в Европе купе-кроссовера спустя 2,5 года после мировой премьеры этой модели. В Германии базовая Arkana стоит 27850 евро (2,46 млн руб.), а цена топ-версии с пакетом R.S. Line превышает отметку 35 тыс. евро (3,1 млн руб.).

Как пишет портал Motor.ru, двукратная разница в цене с российской Renault Arkana (от 1,225 млн руб.) объясняется тем, что в Европе продают совсем другую «Аркану», которая базируется на современной платформе CMF-B и оснащается другими силовыми агрегатами. Обычных атмосферных двигателей у Arkana для Европы нет: только гибриды E-Tech или турбомоторы TCe.

Базовая Renault Arkana оснащается «турбочетверкой» 1.33 TCe мощностью 140 л.с., которая работает в связке с 12-вольтовым стартер-генератором и преселективным «роботом» EDC. Гибридные Arkana конструктивно идентичны Clio E-Tech: бензиновому «атмосфернику» 1.6 помогают пара электромоторов и трехвальная коробка передач без сцепления и синхронизаторов. А вот привод безальтернативен – на переднюю ось.

В салоне европейская топ-версия Arkana серьезно отличается от российской: есть цифровая приборная панель, портретно-ориентированный тачскрин мультимедиасистемы, подрулевые лепестки переключения передач, электромеханический стояночный тормоз. Также кроссовер для европейского рынка получил адаптивный круиз-контроль, систему контроля полосы, ассистент контроля «слепых» зон и систему автоматического торможения.

В Германии Arkana стала одной из самых дорогих моделей Renault: стартовая цена кросс-купе столь велика, что больше стоят только «заряженный» Megane R.S. и бизнес-семейство Talisman. Отчасти ценовая политика объясняется местом сборки: в Европу будут привозить кроссоверы, собранные на заводе Renault Samsung в Южной Корее.

Напомним, Россия стала первой страной, где в июне 2019-го начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Это первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

По итогам 2020 года продажи купе-кроссовера Renault Arkana на российском рынке выросли на 49% и составили 16814 автомобилей. Как отмечается, самыми востребованными стали линии исполнения Drive и Style. Кроме того, комбинация турбированного двигателя ТСе 150, созданного в сотрудничестве с Daimler AG, и бесступенчатой автоматической трансмиссии CVT X-Tronic приобретает все больше сторонников в России. Так, доля турбированного двигателя в продажах Renault Arkana достигла 45%.

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