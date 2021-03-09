УАЗ может наладить выпуск внедорожников на шасси Isuzu | АВТОСТАТ

УАЗ может наладить выпуск внедорожников на шасси Isuzu

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УАЗ может наладить выпуск внедорожников на шасси Isuzu

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Ульяновский автозавод, ранее заморозивший проект по разработке нового рамного внедорожника, который должен заменить модель «Патриот», намерен его реализовать совместно с зарубежными партнерами. Об этом в интервью порталу 73online.ru заявил гендиректор УАЗа Адиль Ширинов, пообещав раскрыть подробности в мае этого года.

По данным источников drom.ru, речь, в частности, идет о техническом сотрудничестве УАЗа и Isuzu, причем в Ульяновске планируют выпускать внедорожник на актуальной рамной платформе Isuzu Dynamic Drive. Пока не раскрывается даже форм-фактор будущего вездехода: основой для новой модели может послужить и пикап D-Max, и внедорожник MU-X.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод по итогам 2020 года выпустил 34481 автомобиль, что на 6,2% ниже показателя предыдущего года. Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», показавший 10,2%-ный рост производства.

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

В прошлом году Ульяновский автозавод сократил продажи в России на 6% до 36487 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Кроме того, в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

Рендер: Сергей Цыганов / drom.ru

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиинвестицииразработкиsuvкроссоверыisuzuуаз

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