АВТОВАЗ оставил LADA XRAY без связки мотора 1.8 и «механики»

АВТОВАЗ убрал из конфигуратора высокого хэтчбека LADA XRAY четыре комплектации. С 7 марта эту модель нельзя заказать со 122-сильным мотором 1.8 и 5-ступенчатой механической передач: более мощный двигатель доступен только в сочетании с роботизированной коробкой передач AMT. Также под сокращение попала версия #CLUB с пакетом Multimedia, пишет портал «Лада.Онлайн».

В настоящий момент в линейке LADA XRAY остались семь модификаций с 16-клапанным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой «механикой», а также три комплектации с мотором 1.8 и «роботом» AMT. Отказ от исполнения #CLUB с пакетом Multimedia оставил хэтчбек без мультимедиасистемы «Яндекс.Авто» и камеры заднего вида.

Вместе с тем АВТОВАЗ убрал из конфигуратора LADA Vesta седан комплектацию Comfort для версии с мотором 1.8. Отныне желающие приобрести Vesta со 122-сильным двигателем вынуждены переплачивать за топ-исполнения Luxe/Luxe Multimedia или обратить внимание на более дорогие Vesta Cross/Vesta SW/Vesta SW Cross.

Как отмечает портал Motor.ru, в последнее время АВТОВАЗ планомерно сокращает количество непопулярных версий Vesta и XRAY с «атмосферниками» 1.8: инсайдеры утверждают, что в конечном счете мотор ВАЗ-21179 останется только на кросс-версиях Vesta Cross/Vesta SW Cross/XRAY Cross и «подогретой» Vesta Sport.

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