Автодилеры столкнулись с дефицитом запчастей на некоторые иномарки

Российские автодилеры, опрошенные агентством "РИА Новости", наблюдают нехватку запчастей для некоторых марок иностранных автомобилей.

"Сейчас присутствует определенный дефицит запчастей на рынке, сроки поставки в разных брендах разные. Рост цен также отличается по брендам", – заявил директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков.

Руководитель службы продаж запасных частей ГК "Автомир" Алексей Лепехин рассказал, что несмотря на наличие дефицита по некоторым позициям, импортер запчастей контролирует ситуацию, иногда даже себе в убыток. По его словам, сложившая ситуация связана, в первую очередь, с нехваткой контейнеров для импорта запчастей, например, из Китая. "Чтобы оперативно закрыть вопрос с дефицитом запчастей, некоторые импортеры начинают пользоваться более дорогой авиаперевозкой", – пояснил А.Лепехин.

Вторая причина нехватки запчастей связана с COVID-19, пишет агентство "Прайм". "Кто-то закрывался, и производства нужно было в срочном порядке переводить в другие страны, кто-то производил фильтры, и вынужден был переоборудовать конвейер под производство масок, а это нарушение бесперебойных поставок, которое сейчас может на некоторых позициях отражаться дефицитом. Но все же, я не вижу ситуации массовой, да, некоторые позиции выходят из оборота, но лишь на время", – рассказал А.Лепехин.

Автогруппа "Авилон" также ощущает последствия коронавируса, но в "более легкой форме". "В данный момент значительного дефицита запасных частей мы не фиксируем. По некоторым брендам, например, Hyundai, Jaguar, Land Rover не хватает определенных позиций, что связано исключительно с последствиями пандемии: временным сокращением производства, поставок и товарооборота в целом. Что касается сроков, то по Hyundai, например, ожидание отдельных позиций иногда может достигать 3 месяцев. Однако особых проблем в целом мы не наблюдаем", – пояснил операционный директор группы Алексей Гуляев.

С запчастями для европейских автомашин ситуация выглядит лучше. Как рассказал заместитель гендиректора по послепродажному обслуживанию АО "АВТОDOM" Антон Кичигин, серьезных перебоев с доступностью запчастей для BMW и Porsche нет. "Только точечные позиции, больше связанные с наличием лицензий сертификатов на ввоз некоторых групп товаров", – сообщил он, добавив, что есть сложности с мотоэкипировкой, которые связаны с обязательной маркировкой товаров.

"По ряду марок, в частности, Volkswagen, дефицита на запчасти сейчас нет вообще – это связано с тем, что центральный склад бренда покрывает нашу потребность примерно на 95%. Остальной объем заказывается через Европу, все происходит в штатном режиме без задержек", – объяснил А.Гуляев из "Авилона".

А в пресс-службе автодилера "Рольф" заявили, в компании сейчас вообще "не сталкиваются с проблемами с запчастями".

А.Гуляев признает, что с января некоторые запчасти на иномарки подорожали, но этот рост "минимальный". По данным А.Кичигина из "АВТОDOM", комплектующие к BMW с февраля 2020 года подорожали на 7-8%. "Porsche недавно также обновил прайс-лист. По Mercedes в среднем на 7% подорожание", – рассказал он.

По словам представителя "Авилона", стоимость запасных частей зависит от внешних факторов. "В первую очередь, от курсов основных иностранных валют по отношению к рублю, а также инфляции. Некоторые детали, наоборот, могут подешеветь", – пояснил А.Гуляев.

Львиная доля импортёров поднимали цены в 2020 году на фоне резкого повышения курса двух валют, напомнил А.Лепехин из "Автомира" – "на дефиците" никто из импортеров цены еще не поднимал.

"Если и были повышения, то в рамках изменений курса и в начале года, в среднем не более 5%. Основные изменения цен в этом году коснулись только группы масел, так как существенно повысились цены на базовые масла", – резюмировал он.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.