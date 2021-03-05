BMW отзывает 130 автомобилей в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 130 автомобилей BMW X5, X6, X5 M, X6 M, X7, 7-Series, 8‑Series Coupe, 8-Series Gran Coupe и M8 Coupe, реализованных с февраля 2020-го по февраль 2021 года. Причина отзыва: гидравлический узел аппарата тормозной системы был выпущен с завода неисправным, сообщает пресс-служба Росстандарта. При экстренном торможении дело может дойти до деактивации ассистента торможения без предварительного предупреждения и, как следствие, до увеличения тормозного пути. В случае этой ошибки система делает недоступной ABS. Аварийная функция электронной системы распределения тормозных сил сохраняется и обеспечивает стабильность автомобиля даже при экстренном торможении. И все же, по сравнению с полноценной системой, эффективность торможения снижается. На всех автомобилях будет выполнена замена гидравлического узла аппарата тормозной системы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее на этой неделе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 2 кроссоверов BMW X5, реализованных в апреле 2020 года. Причина отзыва: в процессе производства задних шин Continental была допущена ошибка обработки, из-за которой отвердение шин выполнялось слишком долго. Вследствие этого возможно разрушение каркаса в боковой стороне шины, которое распознается по внезапному падению давления в шине. Не исключено также частичное или полное отделение профиля шины. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка номера DOT и номера формы летних шин Continental. При необходимости шины будут заменены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Весной 2021 года на российском рынке появится новая специальная версия BMW M5 CS, которая получила статус флагманской модели BMW M и линейки ультраспортивных версий CS. Кроме того, весной у российских дилеров ожидается новый BMW M4 в заднеприводной версии, а в июле в продажу поступят полноприводные М3 и М4. Также в наступившем году будет раскрыта полная информация о модели BMW iX, однако до нашей страны новинка может добраться уже в 2022 году.