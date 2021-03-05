ТОП-10 самых «женских» автомобилей в Москве

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в преддверии 8 Марта составили рейтинг самых «женских» автомобилей, зарегистрированных в Москве. В качестве критерия рейтинга была взята доля женщин-владельцев по каждой модели, которую удалось установить по результатам опросов агентства в 2020 году. Чем этот показатель выше, тем наиболее «женским» можно считать автомобиль.

Лидером нашего рейтинга оказался Nissan Juke – доля владелиц у этой модели в российской столице превышает 80%. Соответственно, оставшиеся примерно 20% – это мужчины-владельцы. Второе место занимает другой «японец» – Toyota C-HR, среди столичных обладателей которого более 70% – это прекрасный пол.

Практически равные показатели по доле москвичек-владелиц имеют Audi Q3, Lexus NX и Mercedes-Benz GLA (порядка 70%). Сопоставимы они у Land Rover Range Rover Evoque и MINI Countryman (около 65%). Еще у трех моделей – Mazda3, Mitsubishi Eclipse Cross, KIA Picanto – на долю женщин-владельцев тоже приходится более 60%.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар