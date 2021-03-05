Новый кроссовер JAC S7 представлен в России

Компания JAC Motors представила в России новый среднеразмерный кроссовер JAC S7, который станет новым флагманом китайской марки в нашей стране. Производство модели для российского рынка осуществляется в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром», сообщает пресс-служба JAC Motors.

Внешний вид JAC S7, известного в Китае под наименованием X7, отличает эффектная решетка радиатора с вертикальным ниспадающим рисунком, двухуровненвая светодиодная оптика, задний фонарь во всю ширину кузова. При длине 4776 мм и колесной базе 2750 мм кроссовер рассчитан на 7 пассажиров. Второй и третий ряды сидений складываются в пропорциях 60/40 и 50/50 соответственно. Объем багажника в пятиместной конфигурации составляет 960 л, а при сложенных пассажирских сиденьях достигает рекордных 1358 л. Управление медийными функциями осуществляется с помощью широкоформатного сенсорного дисплея размером 12,3 дюйма.

Переднеприводный JAC S7 будет доступен в России с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем, который развивает 149 л.с. при 5500 об/мин и 251 Нм (1500-4200 об/мин) крутящего момента. В трансмиссии – 6-позиционный автомат DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Подвеска полностью независимая, задняя выполнена по многорычажной схеме. Тормоза всех колес – дисковые.

В России новый кроссовер будет предложен в трех комплектациях – Basic, Comfort и Luxury – по цене от 1 млн 449 тыс. 900 рублей. Вне зависимости от комплектации JAC S7 получит светодиодные ходовые огни и задние фонари, электропривод зеркал и стеклоподъемников, мультфункциональный руль с регулировкой по высоте, электронный рычаг выбора передач, воздуховоды для пассажиров второго ряда. Предусмотрена регулировка наклона спинки заднего сиденья. Автомобиль оборудован системами, ABS/EBD/ESC/TCS, ассистентами трогания на подъеме HAC и спуске с горы HDC, функцией Autohold. На все модификации устанавливаются легкосплавные колеса с шинами 235/60R18.

Комплектация Basic будет предложена с тканевым пятиместным салоном, стандартной аналоговой приборной панелью, ручной регулировкой передних сидений по 6- и 4-м направлениям, передними подушками безопасности, двумя задними датчиками парковки, кондиционером, аудиосистемой с 4 динамиками, камерой заднего вида. В версии Comfort (от 1 млн 579 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 1 млн 649 тыс. руб. за версию с 7-местным салоном) к перечисленным опциям добавятся светодиодные передние фары, автоматическое включение фар с функцией Follow me home, климат-контроль с системой фильтрации воздуха CN95.

Топовое исполнение Luxury (от 1 млн 689 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 1 млн 749 тыс. руб. за версию с 7 местным салоном) отличается динамическими светодиодными указателями поворота, фарами с функцией подсветки поворотов, зеркалами заднего вида с обогревом и автоматическим складыванием. Салон и руль отделан кожей, передние сиденья с электрическим приводом оснащены памятью, системами вентиляции и массажа. Предусмотрена цифровая приборная панель размером 12,3 дюйма, сдвижной люк, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира. Помимо этого, JAC S7 Luxury получит электропривод двери багажника с возможностью дистанционного открывания ногой, передние парктроники и камеру кругового обзора.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».