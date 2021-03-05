Skoda показала интерьер нового кроссовера Kushaq

Компания Skoda опубликовала дизайнерские эскизы, дающие представление об интерьере нового кроссовера Kushaq.

Центральным элементом интерьера новинки станет отдельно вынесенный дисплей мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов, сообщает пресс-служба чешской марки. Также на эскизах видна характерная линия под ним, повторяющая форму фирменной решетки радиатора Skoda. По своим габаритам Kushaq относится к среднеразмерным автомобилям, но, как заявляют в Skoda, новый SUV для рынка Индии предлагает клиентам традиционный для чешского бренда просторный салон, многофункциональные отделения для хранения и целый ряд решений Simply Clever.

Напомним, официальная премьера нового среднеразмерного кроссовера Skoda Kushaq состоится 18 марта 2021 года. С точки зрения технологий Skoda Kushaq и последующие модели SUV для рынка Индии основаны на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group, получившей название MQB-A0-IN. Она соответствует новым, более строгим требованиям безопасности в этой стране. Разработка автомобиля производится в технологическом центре Skoda Auto в Пуне, где будет собираться до 95% новых автомобилей марки для рынка Индии. Новый внедорожник станет первой моделью в рамках кампании India 2.0. Помимо него, предусмотрен запуск производства еще трех моделей Skoda и Volkswagen в Индии.

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