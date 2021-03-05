Skoda показала интерьер нового кроссовера Kushaq | АВТОСТАТ

Skoda показала интерьер нового кроссовера Kushaq

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Skoda показала интерьер нового кроссовера Kushaq

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Компания Skoda опубликовала дизайнерские эскизы, дающие представление об интерьере нового кроссовера Kushaq.

Центральным элементом интерьера новинки станет отдельно вынесенный дисплей мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов, сообщает пресс-служба чешской марки. Также на эскизах видна характерная линия под ним, повторяющая форму фирменной решетки радиатора Skoda. По своим габаритам Kushaq относится к среднеразмерным автомобилям, но, как заявляют в Skoda, новый SUV для рынка Индии предлагает клиентам традиционный для чешского бренда просторный салон, многофункциональные отделения для хранения и целый ряд решений Simply Clever.

Напомним, официальная премьера нового среднеразмерного кроссовера Skoda Kushaq состоится 18 марта 2021 года. С точки зрения технологий Skoda Kushaq и последующие модели SUV для рынка Индии основаны на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group, получившей название MQB-A0-IN. Она соответствует новым, более строгим требованиям безопасности в этой стране. Разработка автомобиля производится в технологическом центре Skoda Auto в Пуне, где будет собираться до 95% новых автомобилей марки для рынка Индии. Новый внедорожник станет первой моделью в рамках кампании India 2.0. Помимо него, предусмотрен запуск производства еще трех моделей Skoda и Volkswagen в Индии.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникииндияsuvкроссоверыskoda

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