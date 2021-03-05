В России начались продажи обновленного LADA Largus

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства Largus, производство которого было запущено на предприятии в начале феврале. Семейство автомобилей Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 690,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 817,9 тыс. руб. в 7-местной модификации), Cross-версию (от 865,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 685,9 тыс. руб.), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Для клиентов доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами по желанию. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

На новом базовом моторе (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus.

По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи LADA Largus в России выросли на 54% и составили 9717 единиц. В результате LADA Largus занял третье место среди всех моделей LADA. Как считают в дилерском центре «Лада КорсГрупп Тула», в своем ценовом диапазоне Lada Largus явный лидер среди конкурентов и с учетом обновления он только укрепит свои позиции на рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».