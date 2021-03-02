Российский завод Haval наладит экспорт в Казахстан

Автомобили Haval российского производства будут продавать в Казахстане. Ожидается, что кроссоверы и внедорожники станут доступны в республике уже в апреле, пишет портал «Китайские автомобили».

По данным казахстанского издания Kolesa.kz, дистрибьютором Haval станет компания Astana Motors. Ожидается, что первое время машины китайской марки будут продаваться в тех же салонах, что и автомобили Subaru. По предварительной информации, модельная линейка Haval в Казахстане будет аналогична российской. То есть, местным автолюбителям предложат кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.

Ранее Haval тульского производства уже начали продавать в Беларуси. По информации «Китайских автомобилей», в настоящее время российское представительство марки ведет переговоры с дилерами и в некоторых других странах СНГ.

Напомним, российский завод Haval начал работу в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области в июне 2019 года. Общий объем инвестиций в проект составил около 500 млн долларов США. На первом этапе производственная мощность завода составляет 80 тыс. автомобилей в год. В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Haval F7 и F7x, а также рамные внедорожники Haval H9 и H5. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, в 2021 году появятся компактный кроссовер First Love, который в России получит название Jolion, а также внедорожник H6 третьего поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval