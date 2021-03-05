Porsche не будет строить завод в Китае ради сохранения имиджа

Несмотря на то, что Китай в настоящее время является крупнейшим автомобильным рынком в мире, Porsche не собирается строить сборочный завод в КНР по принципиальным соображениям.

Как пишет портал Motor.ru, в 2020 году компания Porsche выпустила 272162 автомобиля, из которых 88968 отправилось в Китай. Для сравнения, за тот же период во всей Европе было продано 80892 «Порше», а в США – 57294 автомобиля. Несмотря на это, как рассказал в интервью изданию Financial Times глава Porsche Оливер Блюм, компания не собирается строить завод по выпуску Porsche в Китае. Несомненно, локализация сборки в КНР позволила бы снизить стоимость автомобилей, однако для Porsche на данный момент важнее сохранить немецкую сборку – по словам Блюма, это до сих пор весьма положительно влияет на имидж марки.

Как рассказал глава Porsche, потребители гораздо выше ценят автомобили из Германии, чем машины китайской сборки. Такое положение вещей будет актуально еще как минимум десять лет, поэтому на данный срок о строительстве завода в Китае не может быть и речи, утверждает Блюм. «В этом нет смысла», – уверяет глава Porsche. Какова будет ситуация через десять лет, будет зависеть от объема продаж и местного законодательства, добавил он. Однако и на сегодняшний день не все модели Porsche выпускаются в Германии: Cayenne, к примеру, производится в Словакии, а Cayman и Boxster собирались в Финляндии.

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