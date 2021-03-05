Geely в феврале увеличила продажи в России на 60%

Российские дилеры Geely в феврале реализовали 1203 автомобиля, что на 60% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 1758 машин китайской марки (+15%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в феврале стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи составили 542 машины. Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 436 реализованных автомобилей. Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер премиум-класса Tugella, который выбрали 105 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Geely начали продажи купе-кроссовера Geely Tugella в новой комплектации Luxury. Кроме того, в 2021 году компания Geely представит в России обновленный кроссовер Atlas Pro.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Geely