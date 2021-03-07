Mazda в феврале увеличила продажи в России на 47%

Российские дилеры Mazda в феврале реализовали 3210 автомобилей – на 47% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи марки в нашей стране составили 5363 машины, что на 31% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Mazda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 2,5% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в феврале составили 2183 машины (+35%). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в январе 2021-го в России начались продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. А в феврале у дилеров появился обновленный флагманский кроссовер Mazda CX-9.

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mazda