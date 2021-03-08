Какие товары чаще всего покупают женщины через Интернет?

Сегодня, в Международный женский день, специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили привести статистику, которая характеризует поведение представительниц прекрасного пола в отношении онлайн-покупок. В ходе опроса* мы выяснили, что чаще всего покупают женщины через Интернет.

Как оказалось, среди всех групп товаров, покупаемых онлайн, наибольшее предпочтение они отдают одежде – 77%. Второе по популярности место занимает электроника (67%), на третьем – косметика (64%). Продукты питания, товары для детей и животных по итогам нашего опроса набрали от 36% до 39% голосов. А вот, к примеру, автозапчасти и автотовары через Интернет женщины не покупают…

Впрочем, если сравнивать их поведение с мужчинами, то у последних онлайн-покупка запасных частей и товаров для автомобилей тоже далеко не в приоритете – к этому склонны всего лишь более 1% опрошенных представителей сильного пола. На первом месте у них – электроника (86%). Также в тройку лидеров попали одежда и товары для детей (56% и 32% соответственно). В свою очередь, покупка через Интернет продуктов питания, товаров для животных и косметики набрала 22 – 27%.

Коллектив аналитического агентства «АВТОСТАТ» поздравляет всех женщин с Праздником! 8 марта (и не только в этот день) мы желаем вам здоровья, любви, гармонии и простого женского счастья!

* Совместный опрос агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в рамках подготовки нового маркетингового отчета «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей» (период – август 2020 года, количество респондентов – более 2 тысяч). В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Фото: Toyota