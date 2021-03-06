Suzuki в феврале увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Suzuki в феврале реализовали 663 автомобиля – это на 7% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1073 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в феврале остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 359 экземпляров (-12%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 212 покупателей, что в 4,9 раза выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 92 автомобиля (-46%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в наступившем году не запланировано.

Полный список дилеров Suzuki (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Suzuki