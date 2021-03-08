Японский авторынок в феврале ушел «в минус» | АВТОСТАТ

Японский авторынок в феврале ушел «в минус»

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Японский авторынок в феврале ушел «в минус»

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Японский авторынок в феврале снизился на 2,7% до 226954 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 435233 машины (+2,2%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 3,4% до 114275 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 23885 машин (-14,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 23357 автомобилей (-12,8%).

Узнать рублевую стоимость автомобилей этих и других марок на российском рынке можно на сайте «Цена Авто». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажияпонияавтомобильные рынкимировой авторынок

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