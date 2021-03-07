Итальянский авторынок в феврале показал худший результат за последние 6 лет

Автомобильный рынок Италии в феврале снизился на 12,3% и составил 142998 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это худший результат за февраль с 2015 года. Падение спроса продолжается, несмотря на стабилизацию политической ситуации в стране благодаря началу работы нового правительства. Тем не менее, в ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей в дальнейшем будут способствовать восстановлению автомобильной отрасли. По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 277145 единиц (-13,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой популярной в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в феврале реализовал 22769 машин (-18,2%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 32,4% и составили 10969 единиц. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 10671 реализованный автомобиль (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров Citroen (8243 шт., +2,6%) и Toyota (7969 шт., +5,6%).

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Фото: AutoWP.ru