Авторынок Германии в феврале усилил падение

Авторынок Германии в феврале снизился на 19% и составил 194349 машин. По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 364103 единицы (-25,1%).

Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение продаж в отчетный период, в частности, обусловлено тем, что из-за эпидемиологической обстановки часть автосалонов остаются закрытыми. Кроме того, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в феврале реализовал 40115 машин (-9,7%). На втором месте идет Audi, снизившая продажи на 11% до 17054 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 16901 автомобиль (-28,3%). Замыкают пятерку лидеров BMW (16508 шт., -6,3%) и Opel (12443 шт., -11,3%).

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