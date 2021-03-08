Продажи автомобилей KIA с пробегом в феврале выросли на 15%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам февраля реализовали 838 таких машин, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. За два первых месяца 2021 года было реализовано 1660 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 148 официальных дилеров KIA в России.

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: KIA