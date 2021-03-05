Российский авторынок в феврале занял четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале показал небольшой рост, сохранил четвертое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 194349 машин (-19%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение реализации, в частности, обусловлено тем, что из-за эпидемиологической обстановки часть автосалонов остаются закрытыми. Кроме того, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков сохраняет Италия с показателем 142998 машин (-12,3%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это худший результат за февраль с 2015 года. Падение спроса продолжается, несмотря на стабилизацию политической ситуации в стране благодаря началу работы нового правительства. Третий результат показала Франция – 132637 автомобилей (-20,9%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна удерживает четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 113 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 58279 автомобилей (-38,4%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), впервые за время сбора статистики корпоративным клиентам было реализовано больше автомобилей, чем частным покупателям, что обусловлено повышением регистрационного налога и завершением программы обновления автопарка, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим также, что авторынок Великобритания в прошлом месяце снизился на 35,5% и составил 51312 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за февраль с 1959 года, поскольку шоу-румы автосалонов остаются закрытыми, хотя разрешены дистанционные продажи автомобилей.

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