Обновленный Haval H9 представлен в России

Российские дилеры Haval в марте начнут продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 2021 модельного года. Изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом. Стоимость обновленного Haval H9 в комплектации Comfort составит 2 млн 620 тыс. рублей, Elite – 2 млн 820 тыс. рублей, Premium – 2 млн 990 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Все версии Haval H9 будут оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и повышенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов. Теперь структура и дизайн вывода информации соответствуют современной концепции, ранее представленной в интеллектуальном кроссовере Haval F7.

Благодаря изменению настроек бензинового силового агрегата крутящий момент увеличился с 350 Нм до 380 Нм. При этом мощность бензинового двигателя Haval H9 версии 2021 года была оптимизирована с 245 л.с. до 218 л.с. – это обеспечило модели соответствие эко-стандарту Евро-6.

Автомобили Haval H9 2021 модельного года в комплектациях Elite и Premium получили ряд дополнительных систем для повышения внедорожных характеристик и помощи водителю. В топовой версии Haval H9 оснащается функцией блокировки переднего дифференциала (в дополнение к блокировке заднего дифференциала, имевшейся ранее). Haval H9 Elite и Premium оборудованы системами Off-Road круиз-контроля (позволяет задать постоянную скорость движения на сложных участках дороги) и помощи при повороте на бездорожье Tank turn (уменьшает радиус разворота в ограниченном пространстве приблизительно на 1 метр).

Обновленный внедорожник оснащается электроусилителем руля, благодаря чему система предупреждения о выходе из полосы движения дополнилась функцией возврата в полосу. Список электронных ассистентов водителя версий Elite и Premium дополнился рядом систем: предупреждения об открытой двери и о наезде автомобиля сзади, управления дальним светом Auto Hi-Beam и распознавания дорожных знаков TSR (последние две доступны только в топовой комплектации).

Интерьер Haval H9 2021 года в версии Premium получил обновленные шпонированные вставки, а отделка салона кожей Nappa в черном и коричневом исполнении дополнена новым ромбовидным рисунком.

Рамный внедорожник Haval H9 производится на российском заводе Haval полного цикла в Тульской области. Сейчас Haval H9 представлен в России в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium. В базовой версии Comfort Haval H9 поставляется в 5-местной конфигурации салона, в остальных версиях – это 7-местный внедорожник. Во всех комплектациях Haval H9 оснащается системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании ZF. Haval H9 в комплектациях Comfort и Elite предлагается как с бензиновым двигателем с турбонаддувом, так и с дизельным мотором. Топ-версия H9 Premium доступна только с бензиновым двигателем.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».