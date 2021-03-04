ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6676 автомобилей, что на 1% выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник LADA Niva с показателем 4369 проданных машин (+29%). Третий результат показал Toyota RAV4 – 3869 автомобилей, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2733 экземпляра (-7%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Renault Duster, чьи продажи составили 2246 машин (+10%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли Mazda CX-5 (2183 шт., +35%), KIA Sportage (2164 шт., -1%), Nissan Qashqai (1968 шт., -25%), Nissan X-Trail (1753 шт., -12%) и Renault Kaptur (1619 шт., -7%).

Стоит отметить, что по итогам первых двух месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 12377 реализованных машин (+3%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 7178 единиц (+17%) и Toyota RAV4, продажи которого составили 6190 автомобилей (-2%).

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