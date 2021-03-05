Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем

Российские производители электроники для автопрома столкнулись с дефицитом микросхем, который до этого охватил мировые рынки. Речь идет о микросхемах для систем «ЭРА-ГЛОНАСС», тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема, отмечает глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев. Как рассказал газете «Коммерсант» гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, производители испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию». По данным издания, о нехватке чипов сообщал автопроизводителям и другой крупный российский производитель электроники. В Минпромторге говорят, что у автопроизводителей РФ нет перебоев с поставками электроники.

В свою очередь, в BMW признают, что большинство производителей с конца 2020 года столкнулись с нехваткой полупроводников, но «смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям». На АВТОВАЗе сообщили, что создали специальную рабочую группу по мониторингу этой ситуации. В Daimler также постоянно отслеживают ситуацию «в тесном сотрудничестве» с поставщиками и адаптируют производственные программы, если требуется. «Держат ситуацию на контроле» и в Stellantis, отмечая, что рисков, связанных с производством Peugeot, Citroen, Opel, нет. В «Соллерсе» говорят, что предприятий группы проблема не коснулась, но из-за общей ситуации на мировом рынке такие риски сохраняются. Основные поставщики электроники у «Соллерса» – Bosch (УАЗ / Ford Transit), а также Continental, Valeo и Visteon (Ford Transit).

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире, поскольку весной 2020 года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов, полагает Евгений Горелик. «Цикл производства микросхем достигает полугода и более, а номенклатура огромна. Он делится на две части: выращивание (кремниевых – изд.) кристаллов и установка их в корпус. Учитывая специфику производства кристаллов, запуски их выращивания производятся нечасто, ежеквартально или даже один раз в год, и производятся они обычно в очень большом количестве, часть из которого попадает в корпусирование, а другая – лежит на складе. Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет», – говорит он.

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5% от общего выпуска). Спрос на чипы вряд ли будет удовлетворен по крайней мере до второго полугодия 2021 года.

Замена поставщика микросхем в автопроме сильно затруднена, отмечает Евгений Горелик. Так, в случае «ЭРА-ГЛОНАСС» сертификация терминала длится четыре-пять месяцев, и только по ее итогам транспортное средство получает разрешение на выпуск на рынок (ОТТС), добавляет гендиректор «Сантэл Навигации» Николай Борисенко.

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Фото: Семен Апасов / РИА Новости