АВТОВАЗ полностью перешел на выпуск LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ полностью перешел на выпуск LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ полностью перешел на выпуск LADA Niva Travel

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Завод «Лада Запад Тольятти» полностью перешел на производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel, завершив выпуск дорестайлинговой Lada Niva. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. На сегодняшний день LADA Niva еще можно купить в дилерских центрах по цене от 738 тыс. рублей, однако на складах автоцентров осталось менее 200 таких внедорожников, согласно данным сервиса по поиску машин у дилеров.

Напомним, производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го, а в продажу новинка поступила в феврале этого года. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 747 тыс. 900 рублей и 844 тыс. 900 рублей соответственно.

LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоlada niva

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