АВТОВАЗ полностью перешел на выпуск LADA Niva Travel

Завод «Лада Запад Тольятти» полностью перешел на производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel, завершив выпуск дорестайлинговой Lada Niva. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. На сегодняшний день LADA Niva еще можно купить в дилерских центрах по цене от 738 тыс. рублей, однако на складах автоцентров осталось менее 200 таких внедорожников, согласно данным сервиса по поиску машин у дилеров.

Напомним, производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го, а в продажу новинка поступила в феврале этого года. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 747 тыс. 900 рублей и 844 тыс. 900 рублей соответственно.

LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ