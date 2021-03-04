LADA Granta в феврале стала самым продаваемым автомобилем в России

По итогам февраля самой популярной моделью в России вновь стала LADA Granta, обогнавшая по объему продаж KIA Rio, которая была бестселлером месяцем ранее. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за февраль, реализация LADA Granta увеличилась на 2% и составила 9790 автомобилей. Второе место заняла KIA Rio с показателем 8773 машины, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 8745 проданных автомобилей (+8%). Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6676 экземпляров (+1%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 24% до 5514 машин.

Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 29% до 4369 автомобилей. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 3880 штук, что на 2% ниже показателя годичной давности. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 3869 покупателей – на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация универсала LADA Largus составила 2824 единицы, что на 1% выше результата годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России лифтбек Skoda Rapid второго поколения с показателем 2755 проданных машин.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.