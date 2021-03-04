Hyundai в феврале снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры Hyundai в феврале реализовали 13841 автомобиль – на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 24790 машин (-4%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6676 проданных машин (+1%). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 24% и составила 5514 автомобилей. Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 561 покупателя (-17%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 503 реализованных машины (-64%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai седан Hyundai Elantra седьмого поколения, продажи которого составили 255 автомобилей (-22%). Добавим также, что новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade в феврале разошелся тиражом в 205 экземпляров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe. Кроме того, в апреле на российском рынке появится Tucson четвертого поколения, в июне – Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».