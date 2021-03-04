10% проданных в 2020 году автомобилей может попасть под налог на роскошь

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», каждый десятый реализованный в 2020 году новый легковой автомобиль может попасть под действие налога на роскошь. Так, из 1 млн 486,6 тыс. проданных машин 146,5 тыс. имеют среднюю цену более 3 млн рублей. То есть, это составляет почти 10% от общего объема реализации.

Напомним, что повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогих автомобилей (или налог на роскошь) вступили в силу в 2014 году. При этом тогда на долю таких машин, по оценке агентства «АВТОСТАТ», приходилось около 3% от всего рынка.

Как отмечают эксперты агентства, продолжающийся рост цен на автомобили за все эти годы привел к тому, что под действие налога на роскошь стало попадать все больше моделей. Так, на начало 2021 года в соответствии со списком, опубликованном Министерством промышленности и торговли РФ, их уже насчитывается порядка 1400.

Подробно ознакомиться с перечнем этих моделей можно здесь.

Фото: Бизнес Кар