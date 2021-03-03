Компания Skoda выпустила 2-миллионный автомобиль класса SUV, который сошел с конвейера главного завода чешской марки в Млада-Болеславе. Юбилейным стал кроссовер Skoda Kamiq, который также преодолел отметку в 250 тыс. произведенных экземпляров, сообщает пресс-служба Skoda. Как отмечается, модели класса SUV занимают важное место в портфолио чешского бренда: на Skoda Kodiaq, Karoq и Kamiq приходится около 40% произведенных компанией автомобилей по всему миру.

Напомним, первой моделью Skoda в сегменте SUV сал кроссовер Yeti в 2009 году, и к моменту окончания производства в 2017 году он разошелся по миру тиражом в 685,5 тыс. экземпляров. В том же году чешский бренд представил сразу две новые модели – Kodiaq и Karoq, чей объем производства составил около 593,6 тыс. автомобилей и 454,8 тыс. единиц соответственно. В 2019 году Skoda дополнила европейский модельный ряд компактным кроссовером Kamiq, самым доступным автомобилем SUV в портфолио марки, который сегодня преодолел отметку в 250 тыс. выпущенных экземпляров.

В сентябре 2020 года состоялась мировая премьера электрического кроссовера Skoda Enyaq iV. Он стал первой моделью чешского бренда, построенной на базе электрической платформы MEB (modular electrification toolkit) концерна Volkswagen Group. На сегодняшний день с конвейера завода в Млада-Болеславе сошло приблизительно 1100 электромобилей Enyaq iV.

В Чешской республике Skoda производит модели класса SUV на двух заводах. Так, Kamiq, Enyaq iV и Karoq выпускаются в штаб-квартире в Млада-Болеславе. При этом Karoq также собирается вместе с Kodiaq на производственной линии в Квасинах. За пределами Чехии Skoda выпускает модели в сегменте SUV в Китае, России, Индии, Украине и Словакии. Китай является крупнейшим рынком для Skoda и единственной страной, где чешский бренд представлен сразу пятью моделями SUV: компания предлагает адаптированные с учетом предпочтений местных покупателей модели Kamiq GT и Kodiaq GT. Кроме того, в этом месяце в Индии состоится премьера Skoda Kushaq, построенного на локальной версии модульной платформы MQB-A0-IN. В России серийное производство моделей Kodiaq и Karoq осуществляется в Нижнем Новгороде.

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