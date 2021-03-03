KIA в феврале снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры KIA в феврале реализовали 16516 автомобилей – на 3,5% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственным оценкам компании, составила 13%, сообщает пресс-служба KIA. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 31567 автомобилей KIA, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в феврале было реализовано 8773 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (+4,9%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 2164 покупателя (-1,3%). Замыкает тройку лидеров седан бизнес-класса KIA K5, чьи продажи составили 1695 автомобилей. Далее следует компактный кроссовер KIA Seltos, который разошелся в количестве 1214 экземпляров. Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA седан Cerato с показателем 834 реализованных машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии KIA Sportage Black Edition. Кроме того, в марте на российском рынке появятся обновленные субкомпактный хэтчбек Picanto и фастбек Stinger, а во втором квартале – минивэн Carnival четвертого поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».