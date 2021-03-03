Продажи Ford Transit в феврале выросли на 81%

Российские дилеры Ford в феврале реализовали 1070 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это на 81% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 1979 машин, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Напомним, в настоящее время компания «Соллерс Форд» активизирует производственные мощности завода в Елабуге в связи с растущим спросом на автомобили Ford Transit и нанимает дополнительно 150 новых сотрудников, что увеличит рабочий фонд предприятия более чем на 10%. Дополнительный объем производства позволит «Соллерс Форд» обеспечить стабильность бизнеса и избежать дефицита автомобилей, а также укрепит позиции компании в сегменте коммерческих автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Соллерс Форд» планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 145 единиц. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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