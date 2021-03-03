Suzuki открыла новый дилерский центр в Москве

Компания «Сузуки Мотор Рус» открыла новый дилерский центр Suzuki в Москве. Партнером выступила ГК «Авторусь», для которой это уже второй дилерский центр японского бренда.

В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд Suzuki: кроссоверы SX4 и Vitara, а также внедорожник Jimny. Общая площадь дилерского центра составляет 3342 кв.м, из них 860 кв.м – площадь сервиса, и 437 кв.м – площадь шоу-рума. Также предусмотрена крытая парковка для товарных автомобилей, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Сервисная зона центра включает в себя 3 поста, обеспечивающих обслуживание до 15 автомобилей в день. Сервисные работы будут осуществляться посредством передового оборудования, включающего подъемники для проведения работ по ТО/ТР, зону проверки и регулировки УУК, зону шиномонтажа автомобилей, автомойку, диагностическое оборудование и уникальный тормозной стенд.

Клиентам Suzuki предлагается полный спектр услуг: продажа новых автомобилей, тест-драйв, trade-in, программы кредитования и страхования, установка дополнительного оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей.

На текущий момент дилерская сеть Suzuki насчитывает 57 дилерских центра в 42 городах России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Suzuki реализовали 410 автомобилей – это на 21% меньше, чем годом ранее. При этом внедорожник Suzuki Jimny в январе нашел 174 покупателя, что в 3,8 раза превышает результат годичной давности.

Напомним, в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в наступившем году не запланировано.

Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».