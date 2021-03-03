LADA XRAY может получить обновленные комплектации

Высокий хэтчбек LADA XRAY на всех комплектациях получит серебристые рейлинги под установку багажной системы на крыше. По данным паблика AvtoVAZ News, такие автомобили начали выпускать на АВТОВАЗе с 1 марта 2021 года. Напомним, до этого у LADA XRAY не было рейлингов ни в одной из версий, они являлись прерогативой «приподнятого» XRAY Cross, причем во всех вариантах исполнения, включая базовый.

Кроме того, с начала весны мультимедийная система Яндекс.Авто с 8-дюймовым экраном, ранее устанавливавшаяся лишь на дорогие варианты XRAY Cross – а именно комплектации Black и Instinct – теперь ставится и на топовые версии обычного XRAY. Вероятно, это будет новая комплектация, название и нюансы которой пока неизвестны, пишет портал «За рулем.РФ».

Официально АВТОВАЗ не комментирует подобные данные из независимых источников и заявляет, что различные пробные варианты, собранные на конвейере, не обязательно служат свидетельствами готовящихся изменений в серийной продукции. Однако в ряде случаев информация такого характера все же подтверждается последующими корректировками в модельном ряду.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2021 года реализация семейства LADA XRAY выросла на 33,8% и составила 2058 автомобилей. В настоящее время стоимость LADA XRAY составляет от 679,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 790,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров.

Стоит отметить, что семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».