LADA XRAY может получить обновленные комплектации | АВТОСТАТ

LADA XRAY может получить обновленные комплектации

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LADA XRAY может получить обновленные комплектации

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Высокий хэтчбек LADA XRAY на всех комплектациях получит серебристые рейлинги под установку багажной системы на крыше. По данным паблика AvtoVAZ News, такие автомобили начали выпускать на АВТОВАЗе с 1 марта 2021 года. Напомним, до этого у LADA XRAY не было рейлингов ни в одной из версий, они являлись прерогативой «приподнятого» XRAY Cross, причем во всех вариантах исполнения, включая базовый.

Кроме того, с начала весны мультимедийная система Яндекс.Авто с 8-дюймовым экраном, ранее устанавливавшаяся лишь на дорогие варианты XRAY Cross – а именно комплектации Black и Instinct – теперь ставится и на топовые версии обычного XRAY. Вероятно, это будет новая комплектация, название и нюансы которой пока неизвестны, пишет портал «За рулем.РФ».

Официально АВТОВАЗ не комментирует подобные данные из независимых источников и заявляет, что различные пробные варианты, собранные на конвейере, не обязательно служат свидетельствами готовящихся изменений в серийной продукции. Однако в ряде случаев информация такого характера все же подтверждается последующими корректировками в модельном ряду.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2021 года реализация семейства LADA XRAY выросла на 33,8% и составила 2058 автомобилей. В настоящее время стоимость LADA XRAY составляет от 679,9 тыс. рублей, LADA XRAY Cross – от 790,9 тыс. рублей. Покупателям предлагается более 25 различных комплектаций и около 100 сертифицированных аксессуаров.

Стоит отметить, что семейство XRAY является одним из наиболее технически оснащенных и комфортных автомобилей LADA. Первой модернизацией стало внедрение отключаемой системы курсовой устойчивости: в определенных условиях это позволяет повысить проходимость. Затем состоялось внедрение мотора 1,8 л, сначала с автоматизированной, затем – с механической коробкой передач. Значительный объем конструктивных изменений был внедрен с запуском LADA XRAY Cross: улучшена эргономика водительского места, увеличено пространство для пассажиров второго ряда сидений. Появилась интеллектуальная система контроля тяги и антипробуксовки LADA Ride Select, позволяющая уверенно двигаться в сложных дорожных условиях. Кроссовер XRAY Cross стал первой LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновые опцииlada xray

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