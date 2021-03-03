Компания Hyundai представила новый компактный кроссовер Bayon, разработанный специально для европейского рынка.

Размеры модели – 4180 мм в длину, 1775 мм в ширину и 1490 мм в высоту (1500 мм с 17-дюймовыми колесными дисками), колесная база равна 2580 мм. Для передних пассажиров предусмотрено 1 072 мм свободного пространства для ног, для задних – 882 мм. Кроссовер имеет дорожный просвет до 183 мм (в паре с 17-дюймовыми дисками), сообщает пресс-служба корейской марки.

Bayon воплощает новейшую философию дизайна кроссоверов Hyundai, характерными чертами которого выступают нестандартные и запоминающиеся формы, а также четкие графические линии. Спереди широкая решетка радиатора визуально увеличивается в нижней части автомобиля. Трехсекционная передняя оптика в сочетании с воздухозаборниками формируют оригинальный облик и архитектуру кроссовера. Комбинация горизонтальных воздуховодов и дневных ходовых огней делает автомобиль шире и подчеркивает внедорожный характер модели.

Характерная изогнутая линия в боковой части кузова создает ощущение динамики, стреловидная задняя стойка придает архитектуре дополнительный динамичный облик. Стреловидные фонари, между которыми проходит тонкая горизонтальная линия, а также массивная дверца багажника и визуально расширенное заднее стекло делают автомобиль шире. Полностью светодиодная оптика завершает современный образ модели.

Особенностью интерьера Hyundai Bayon стал целый ряд мультимедиа-систем с возможностью подключения внешних устройств. К ним относятся цифровая панель приборов с экраном 10,25 дюйма, мультимедийная система AVN с дисплеем такой же диагонали или аудиосистема с 8-дюймовым экраном. Стоит также отметить светодиодную контурную подсветку в области ног переднего пассажира, на дверных панелях и ручках спереди, а также возле центрального тоннеля.

Новинка предлагается с широким набором систем SmartSense, многие из которых входят уже в базовое оснащение. Hyundai Bayon оснащен рядом систем, позволяющих кроссоверу двигаться в полуавтономном режиме. Система LFA помогает удерживать автомобиль в центре полосы. Система предотвращения фронтальных столкновений FCA сначала подает звуковой сигнал, а затем при необходимости задействует тормоза для предотвращения аварии. Еще в состав этой системы входят функция распознавания автомобилей, пешеходов и велосипедистов, а также функция предотвращения столкновения при повороте налево, задействующая тормоза в случае распознавания на перекрестке автомобиля, движущегося по встречной полосе. Другая инновационная опция – интеллектуальный круиз-контроль на базе навигации NSCC. При движении по шоссе или автомагистрали она автоматически регулирует скорость автомобиля на основе данных, полученных от навигационной системы.

Наконец, ряд систем обеспечивают безопасность во время движения на низкой скорости или на парковке. Система предотвращения столкновения при движении задним ходом на парковке (PCA-R) подаст сигнал и при необходимости задействует тормоза, если во время движения автомобиля назад на небольшой скорости обнаружит препятствие. Похожим образом водителю помогает и функция предотвращения боковых столкновений (RCCA), способная обнаружить другой автомобиль при выезде с парковки задним ходом. Парковочный ассистент (PA) поможет припарковать автомобиль в узком месте в полуавтоматическом режиме с помощью набора датчиков и электронных систем.

Новый кроссовер Bayon получил линейку усовершенствованных двигателей семейства Kappa, на вершине которой доступна силовая установка из 1,0-литрового бензинового двигателя T-GDi и 48-вольтного электромотора, доступная в 120-сильном и 100-сильном вариантах. Такой автомобиль может оснащаться как 6-ступенчатой интеллектуальной механической коробкой передач (6iMT), так и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением (7DCT). Вариант 1,0-литрового двигателя T-GDi мощностью 100 л.с. также предлагается без 48-вольтного электромотора. В этом случае он может сочетаться как с 6-ступенчатой механической коробкой передач (6МТ), так и с трансмиссией 7DCT. В обеих версиях 1,0-литровый агрегат T-GDi поддерживает три режима движения: Eco, Normal и Sport. Они позволяют оптимизировать отклик и обороты двигателя в зависимости от дорожных условий и стиля вождения. Кроме того, можно выбрать 1,2-литровый двигатель MPi мощностью 84 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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