Volvo представила новый электрический кроссовер C40 Recharge | АВТОСТАТ

Volvo представила новый электрический кроссовер C40 Recharge

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Volvo представила новый электрический кроссовер C40 Recharge

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Компания Volvo Cars представила новый полностью электрический кроссовер Volvo C40 Recharge. Он создан на платформе CMA и является первой моделью в истории Volvo, разработанной исключительно как электромобиль. Производство Volvo C40 Recharge начнется этой осенью на заводе Volvo Cars в Генте, Бельгия, параллельно с XC40 Recharge, сообщает пресс-служба шведской марки.

Вслед за появлением XC40 Recharge, а теперь и C40 Recharge, Volvo Cars выпустит еще несколько полностью электрических автомобилей в ближайшие годы. Уже к 2025 году, согласно плану компании, 50 процентов от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное – на гибриды. К 2030 году каждый продаваемый автомобиль должен быть полностью электрическим.

C40 Recharge отличается выразительным дизайном задней части, гармонирующим с покатой линией крыши. Силуэт передней части демонстрирует характер новых электрических Volvo и включает в себя фары с ультрасовременной пиксельной технологией.

Салон C40 Recharge предлагает высокую посадку, которую предпочитает большинство владельцев Volvo. Электромобиль доступен с широким спектром цветов и разнообразными вариантами отделки, эксклюзивных для этой модели. Также это первая модель Volvo, в которой полностью отсутствует кожа.

Как и XC40 Recharge, C40 Recharge поставляется с информационно-развлекательной системой, разработанной совместно с Google и основанной на операционной системе Android. Система предлагает потребителям встроенные приложения и сервисы Google, такие как Google Maps, Google Assistant и Google Play Store.

Силовая установка состоит из двух электродвигателей – один на передней, второй на задней оси, получающих энергию от аккумуляторной батареи емкостью 78 кВт/ч с возможностью быстрой зарядки с 0 до 80% примерно за 40 минут. Ожидаемая дальность пути на одном полном заряде аккумуляторов составит около 420 км. Предполагается, что со временем этот показатель будет улучшаться с помощью онлайн-обновления программного обеспечения.

Как было объявлено ранее, полностью электрический C40 Recharge будет доступен только онлайн. Приобретая новый C40 Recharge, клиенты Volvo получат удобный сервисный пакет, который будет включать в себя такие услуги, как техобслуживание, гарантию, помощь на дороге, а также страховку и варианты зарядки дома.

Какие модели от Volvo и других марок можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиэлектромобилиsuvпремиум-маркикроссоверыvolvo

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