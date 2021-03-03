BMW отзывает в России 2 кроссовера X5

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 2 кроссоверов BMW X5, реализованных в апреле 2020 года. Причина отзыва: в процессе производства задних шин Continental была допущена ошибка обработки, из-за которой отвердение шин выполнялось слишком долго. Вследствие этого возможно разрушение каркаса в боковой стороне шины, которое распознается по внезапному падению давления в шине. Не исключено также частичное или полное отделение профиля шины, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка номера DOT и номера формы летних шин Continental. При необходимости шины будут заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 6 кроссоверов BMW X5 и X6, реализованных в октябре – ноябре 2020 года. Причиной отзыва стал возможно неправильно привинченный вал рулевого управления. В связи с этим возможно возникновение шумов и люфта в системе управления. Игнорирование данных признаков водителем в самом худшем случае может стать причиной потери управления. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка резьбового соединения вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала рулевого управления и карданного шарнира.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

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