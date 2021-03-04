Maserati показала новый спортивный кроссовер Grecale

Компания Maserati опубликовала официальные изображения нового компактного кроссовера Grecale, который составит конкуренцию Porsche Macan и BMW X3. Премьера автомобиля состоится ближайшей весной, однако его продажи начнутся только в 2022 году.

Как пишет портал Autonews.ru, Maserati Grecale впервые был анонсирован в сентябре 2020 года. Новинка получит имя в честь сильного ветра Грегаль, дующего на западе Средиземноморья. По предварительным данным, Grecale построят на базе кроссовера Alfa Romeo Stelvio, выпускаемого с 2017 года.

Таким образом, Maserati Grecale оснастят 2,9-литровым твин-турбо мотором V6 мощностью 510 л.с. Также не исключено, что кроссовер будет доступен с 330-сильной гибридной установкой на базе 2,0-литровой «турбочетверки», которую недавно получил седан Ghibli. Наконец, после 2022 года у Grecale появится полностью электрическая модификация.

Напомним, последней новинкой Maserati стало спортивное купе MC20, представленное летом 2020 года. Автомобиль, кузов которого выполнен из алюминия и композитных материалов, получил необычные двери типа «крылья бабочки». Суперкар оснащен новым 3,0-литровым мотором V6 с двумя турбинами, развивающим 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 2,9 сек., а его максимальная скорость составляет 325 км/ч.

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