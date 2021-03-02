АВТОВАЗ в феврале увеличил продажи в России на 13%

АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 28272 автомобиля LADA – это на 13,1% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 50129 машин, что на 7,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба автопроизвоителя.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 2,4% и составила 9790 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 8745 проданных машин (+7,9%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus, на котором остановили свой выбор 6428 покупателей (+86,5%). Реализация семейства LADA XRAY выросла на 33,8% и составила 2058 автомобиилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ начал прием предзаказов на обновленное семейство автомобилей LADA Largus, которое поступит в продажу в текущем месяце. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, обновленный салон с улучшенной эргономикой, а также модернизированный базовый мотор 1,6 л мощностью 90 л.с.

Полный список дилеров LADA (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».