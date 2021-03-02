Фургон Opel Combo Cargo российской сборки доступен для заказа

Российские дилеры Opel начали прем заказов на новый грузовой фургон Opel Combo Cargo российского производства. Новинка станет второй коммерческой моделью Opel на российском рынке, после Vivaro, с момента возвращения марки в нашу страну, сообщает пресс-служба Opel.

Российская сборка нового Opel Combo Cargo предусматривает две версии длины кузова – стандартную (4380 мм) и удлиненную (4628 мм). Удлиненная версия оснащается боковой сдвижной дверью с правой стороны, а погрузочная длина данной версии может достигать 3250 мм благодаря люку в перегородке между кабиной и грузовым отсеком. За счет достаточной ширины между колесными арками в грузовом отсеке легко размещаются два европаллета. Объем грузового отделения в версии с удлиненным кузовом составляет 3,7 кв.м и может быть увеличен до 4,1 кв.м при сложенном сидении переднего пассажира. Максимальная грузоподъемность варьируется от 693 до 732 кг в зависимости от версии.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации Opel Combo Cargo получил дорожный просвет в 175 мм, защиту картера двигателя, шины с высоким профилем 195/70 R15, противотуманные фары с функцией углового освещения, усиленный обогрев салона (для версий с дизельным двигателем), емкость АКБ 70 А/ч, а также увеличенную емкость бачка омывателя до 5 литров. Для улучшенной шумоизоляции на автомобиле опционально доступно покрытие пола грузового отсека ламинированной фанерой и внутренняя обшивка стен из фанеры.

В набор систем безопасности входят подушка безопасности водителя, система Hill Assist, обеспечивающая удержание автомобиля на подъеме, система динамической стабилизации (ESP) и система распределения тормозных усилий (EBD).

Эргономика и комфорт для водителя предусматривают множество ниш и полочек по всему салону автомобиля, а также опционально кондиционер и мультимедийную систему с экраном 7" на базе операционной системы Android (радио, Bluetooth, 2 USB порта) с управлением подрулевым переключателем.

Для нового Opel Combo Cargo предлагается два мотора с одинаковым объемом 1,6 л: бензиновый мощностью 115 л.с., а также турбодизельна 90 л.с и крутящим моментом 215 Нм в широком диапазоне оборотов. Последний является одним из самых экономичных благодаря расходу топлива в смешанном цикле 5,4 л. на 100 км. Бензиновый мотор способен работать на топливе с октановым числом 92 и выше. Оба двигателя агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач и доступны как для стандартной, так и для удлиненной версии кузова.

Какие еще модели Opel и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».