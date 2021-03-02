ГК «Аксель» открыла десятый автоцентр Volkswagen в Петербурге

ГК «Аксель» вернула себе дилерство Volkswagen. Компания выиграла тендер и выкупила автоцентр под продажи марки, который в июне 2020 года была вынуждена закрыть из-за невозможности договориться с собственником об условиях аренды. Сумма сделки за здание площадью 4,5 тыс. кв.м, по оценкам экспертов, могла составить 700 млн рублей, пишет портал «Новый проспект».

По словам директора по развитию ГК «Аксель» Игоря Седова, ежегодно в этом дилерском центре планируется продавать около 4 тыс. автомобилей новых и с пробегом. «Торговля подержанными машинами уже идет, открытие дилерского центра намечено на июнь», – сообщил он.

Автоцентр Volkswagen на ул. Тельмана станет десятым в Петербурге. В настоящее время в городе работает девять дилерских центров марки, три из которых у ГК «Вагнер», по одному – у ГК «Аксель» (на ул. Якорной), ГК «Сигма», компаний «Классика», «Нева-Автоком», «Форсаж» и автохолдинга «Максимум».

ГК «Аксель» – один из крупнейших игроков на петербургском авторынке. Группа владеет автоцентрами в Петербурге, Мурманске и Архангельске, в ее портфеле бренды Volkswagen, BMW, Mini, Lexus, Toyota, Renault. В 2020 году ГК «Аксель» реализовала в общей сложности 6700 новых и 8800 машин с пробегом.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году жители Петербурга купили 7,9 тыс. новых легковых автомобилей Volkswagen, что на 7% ниже показателя годичной давности, тогда как в целом авторынок Петербурга упал на 10% в связи с тем, что автосалоны не работали 2,5 месяца из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Марка находится на третьем месте по объему рынка за 2020 год.

В каких еще городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: ГК «Аксель»