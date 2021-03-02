Volvo к 2030 году полностью перейдет на производство электрокаров

Компания Volvo Cars стремится занять лидирующую позицию на быстрорастущем рынке электромобилей премиум-класса и к 2030 году планирует перейти на производство исключительно электрокаров. К этому времени Volvo Cars намерена постепенно вывести из своего глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды, и продавать только полностью электрические автомобили, сообщает пресс-служба шведской марки. Как отмечается, амбициозная цель по ускорению стратегии электрификации компании, поставленная на 2030 год, обусловлена высоким спросом на электрифицированные автомобили Volvo в последние годы и твердым убеждением в том, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сокращается.

Напомним, в прошлом году Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль XC40 Recharge на рынках по всему миру. Позже сегодня компания представит свой второй полностью электрический автомобиль – новую модель 40-й серии. В ближайшие годы Volvo Cars представит еще несколько электрических моделей, за которыми последуют другие. Уже к 2025 году, согласно плану компании, 50% от глобальных продаж Volvo Cars придется на электромобили, остальное – на гибриды. К 2030 году каждый продаваемый автомобиль должен быть полностью электрическим.

Между тем, компания Volvo Cars принципиально меняет способы и форматы взаимодействия со своими клиентами, трансформируя традиционную оптовую модель за счет онлайна. Все полностью электрические модели Volvo будут доступны для приобретения только онлайн. В рамках обновленной коммерческой стратегии Volvo Cars будет инвестировать в свои каналы онлайн-продаж, значительно упростит цепочку по продуктовому предложению, установит прозрачные и стабильные модели ценообразования.

Несмотря на развитие платформ интернет-продаж, Volvo Cars также будет тесно взаимодействовать со своими розничными партнерами для выстраивания более прочных отношений с клиентами. Они останутся важнейшей составляющей клиентского опыта и будут по-прежнему отвечать за комплекс таких важных услуг, как предпродажная подготовка автомобилей, их доставка и обслуживание.

Программа Care by Volvo, до недавнего времени известная как сервис подписки на автомобили Volvo Cars, будет развита в более широкое предложение для клиентов. Полностью электрический Volvo при покупке онлайн будет идти с широким пакетом обслуживания, включая сервис, гарантию, помощь на дороге, а также страхование (по доступности) и различные варианты домашней зарядки. Компания также максимально упростит процесс подписки на электромобили Volvo и снизит количество необходимых шагов для ее оформления во флагманском интернет-магазине volvocars.com.

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