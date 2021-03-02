АВТОВАЗ полностью перешел на выпуск обновленного LADA Largus

АВТОВАЗ с 1 марта полностью перешел на выпуск обновленного семейства LADA Largus. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, за дневную смену с конвейера не сошел ни один дореформенный автомобиль этой модели. Напомним, серийное производство новинки стартовало в начале февраля.

По данным дилеров АВТОВАЗа, продажи обновленного LADA Largus в России должны начаться 5 марта 2021 года. Новый LADA Largus уже доступен для предзаказов у российских дилеров. Семейство автомобилей Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 690,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 817,9 тыс. руб. в 7-местной модификации), Cross-версию (от 865,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 685,9 тыс. руб.). Для клиентов доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами по желанию. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Автомобиль получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла, задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль.

На новом базовом моторе (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».