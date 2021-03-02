Land Rover представил самый мощный Defender нового поколения

Компания Land Rover представила самую мощную и быструю модификацию внедорожника Defender нового поколения – с восьмицилиндровым бензиновым двигателем. Новая версия будет доступна как с коротким, так и с пятидверным кузовом, сообщает портал Autonews.ru.

Новый 5,0-литровый мотор V8 с механическим нагнетателем, развивающий 525 л.с. и 625 Нм крутящего момента, работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник с таким мотором способен набирать первую «сотню» за 5,2 секунды, а его максимальная скорость составила 240 км/ч.

Вместе с более мощным двигателем новый Defender получил модернизированную подвеску с уменьшенным ходом пружин и увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Кроме того, в фирменную систему выбора режимов езды Terrain Response добавлена схема Dynamic, которая делает подвеску жестче и улучшает отклик мотора на нажатие акселератора.

Что касается внешности, то самый быстрый Defender отличается от других версий 22-дюймовыми колесами с суппортами тормозных механизмов синего цвета. Салон отделали коричневой кожей Windsor и алькантарой. Цены на новинку пока не называют.

Новый Land Rover Defender на данный момент доступен в России с 3,0-литровыми шестицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 200 и 249 л.с., а также с 400-сильной гибридной установкой на базе бензиновой «шестерки». Все моторы работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также с полным приводом с двухдиапазонной раздаточной коробкой.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».