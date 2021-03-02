Lexus NX – лидер по сохранности остаточной стоимости среди 5-летних автомобилей в премиум-сегменте SUV (D) | АВТОСТАТ

Lexus NX – лидер по сохранности остаточной стоимости среди 5-летних автомобилей в премиум-сегменте SUV (D)

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Lexus NX – лидер по сохранности остаточной стоимости среди 5-летних автомобилей в премиум-сегменте SUV (D)

20,5%: лишь столько теряет в цене за 5 лет кроссовер Lexus NX. Более того, в премиальном сегменте SUV (D) эта модель показывает наилучший результат. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате проведенного исследования «Residual value – 2021».

Так, по итогам исследования, в 2020 году остаточная стоимость автомобиля Lexus NX, который был куплен в 2015-м новым, составила в среднем 79,5%. Еще один представитель бренда Lexus – кроссовер RX – через 5 лет сохраняет свою первоначальную цену на уровне 75,6%. И только на третьем месте находится модель не из Японии – немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class, с индексом RV, равным 73,6%.

Напомним, что ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели соответствующее исследование среди 5-летних автомобилей сегмента Е. И здесь лучший показатель сохранности остаточной стоимости тоже зафиксирован у модели бренда Lexus – седана ES.

Фото: Lexus

Источник: АВТОСТАТ

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