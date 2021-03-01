Mercedes-Benz откажется от нишевых моделей в пользу электрокаров

Компания Mercedes-Benz планирует сосредоточиться на разработке электромобилей, однако для этого компании придется отказаться от нишевых моделей – прежде всего, некоторых купе и кабриолетов.

Как рассказал в интервью изданию Autocar главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер, компания планирует «значительные изменения» в модельном ряду. «В прошлом году количество моделей в нашем портфолио достигло почти 50 штук и в нынешнем году оно увеличится еще больше – благодаря линейке электрокаров EQ. Тем не менее, у нас есть некоторые ограничения в отношении исследований и разработок», – отметил он. Поэтому, несмотря на то, что нишевые модели SLC, S-Class Coupe и S-Class Convertible уже сняты с производства, для расширения «электрической» линейки потребуется дальнейшая оптимизация, пишет портал Motor.ru.

Следующие кандидаты на возможное сокращение – другие двухдверные модели Mercedes-Benz. Некоторые купе и кабриолеты, по словам Шафера, продаются настолько малым тиражом, что было бы куда разумнее перенаправить усилия в области исследований и разработок на более перспективные и рентабельные модели. Компания не планирует полностью отказываться от двухдверок по имиджевым соображениям, однако основное внимание будет все-таки уделяться электромобилям, отметил топ-менеджер. Возможно, поэтому в линейке C-Class нового поколения больше не будет купе и кабриолета.

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Фото: Mercedes-Benz