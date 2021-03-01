КАМАЗ в 2020 году увеличил продажи в России на 7%

КАМАЗ в 2020 году реализовал на российском рынке 32662 грузовых автомобилей, что на 7,1% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе, в сегменте грузовиков полной массой свыше 14 тонн была продана 32071 машина, полной массой 8-14 тонн – (среднетоннажные автомобили) – 591 единица, следует из квартальной отчетности автопроизводителя. Там отмечается, что доля компании на основном для нее рынке грузовиков полной массой более 14 тонн выросла на 3,3 п.п. и составила 47,5%.

Как пишет агентство «Финмаркет», экспорт автотехники «КАМАЗ» в 2020 году снизился на 13% до 4359 автомобилей и сборочных комплектов. Из общего объема экспорта 70% пришлось на страны СНГ, остальные 30% - на страны дальнего зарубежья. Ключевыми экспортными рынками для КАМАЗа в 2020 году оставались Казахстан (1328 машин), Туркменистан (852 шт.), Узбекистан (196 шт.), Белоруссия (109 шт.). Кроме того, поставки грузовых автомобилей «КАМАЗ» осуществлялись в Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, Молдову, Таджикистан. Основными направлениями экспорта в дальнем зарубежье для компании в 2020 году были Вьетнам (поставлено 650 автомобилей) и Литва (100 машин). Кроме того, поставки автотехники «КАМАЗ» осуществлялись в целый ряд стран Африки и Юго-Восточной Азии.

Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2021 году КАМАЗ намерен произвести и реализовать 37 тыс. грузовых автомобилей, из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные – на экспорт. Планируется, что объем инвестиций в 2021 году составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, более 1 млрд – на НИОКР. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

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