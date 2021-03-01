Минпромторг расширил перечень «роскошных» автомобилей

Минпромторг обновил перечень легковых автомобилей стоимостью более 3 млн рублей, на которые действует повышенная ставка транспортного налога. В налоговом периоде 2021 года этот список включает 1387 моделей и модификаций – на 87 больше, чем годом ранее. В частности, категория автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей расширилась до 635 наименований (ранее – 632), от 5 до 10 миллионов – до 520 (486), а от 10 до 15 миллионов – до 131 (100). Наконец, моделей и модификаций стоимостью свыше 15 млн рублей теперь насчитывается 101 против 82-х в прежнем списке.

В 2021 году перечень Минпромторга впервые пополнился марками Skoda, Peugeot и Citroen с моделями Kodiaq, Traveller и SpaceTourer (все – в максимальных комплектациях). Кроме них, в сегмент машин стоимостью от 3 до 5 млн рублей вошли Cadillac XT4 и XT6, KIA Mohave, Land Rover Defender, Lexus UX, Mercedes-Benz GLA- и GLB-Klasse, Toyota Fortuner и Volkswagen Multivan, а также начальные модификации седанов BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Klasse и Lexus ES.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский авторынок (-8%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury, который показывает отрицательную динамику с октября прошлого года, в начале 2021-го усилил падение. Так, в октябре, рынок люксовых машин сократился на 6%, в ноябре – на 28%, в декабре – на 39%, а январь продемонстрировал уже «минус 70».

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.