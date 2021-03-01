Электромобиль Volkswagen ID.3 получил новую доступную версию

Компания Volkswagen вновь расширила линейку комплектаций электромобиля ID.3. В Германии стартовали продажи новой базовой версии ID.3 Pure. За счет установки менее емкой тяговой батареи и упрощённых зарядных устройств стартовую цену удалось уменьшить на 10% – до 31,5 тыс. евро без учета скидок и субсидий, сообщает портал Motor.ru.

Базовый Volkswagen ID.3 Pure комплектуется тяговой батареей ёмкостью 45 кВт/ч и 145-сильным электродвигателем. Мощность зарядных устройств снижена: со 100 до 50 кВт для розеток постоянного тока и с 11 до 7,2 кВт для устройств переменного тока. Упрощенный электромобиль может проезжать без подзарядки 348 км по циклу WLTP.

Следующий в иерархии Volkswagen ID.3 – электромобиль в версии Pro – оснащается тем же 145-сильным двигателем и батареей емкостью 58 кВт/ч, а автономность возрастает до 420 км. Цены на ID.3 Pro без учета скидок и субсидий стартуют с 35 тыс.евро. На вершине линейки – 204-сильный ID.3 Pro S с тяговым аккумулятором ёмкостью 77 кВт/ч – такой электрокар стоит от 42 тыс. евро и способен проезжать без подзарядки 550 км.

Немецкие покупатели вправе рассчитывать на льготы: на электромобили стоимостью до 40 тыс. евро действует федеральная субсидия в размере 6000 евро, а скидку еще в 3000 евро предоставляет автопроизводитель. Таким образом, базовый ID.3 может стоить немногим дороже «восьмого» Volkswagen Golf.

До конца года Volkswagen планирует вывести на европейский рынок еще более доступную версию ID.3 со 110-сильным электродвигателем. Ожидается, что стартовая цена не превысит отметки 30 тыс. евро, а с учетом льгот хэтчбек будет стоить чуть дороже 20 тыс. евро.

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Фото: Volkswagen