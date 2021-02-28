KIA K5 в январе оказался самым популярным автомобилем сегмента D

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, за январь 2021 года в России было реализовано 4,1 тыс. новых автомобилей сегмента D, что на 20% меньше, чем год назад. При этом, как отмечают эксперты, здесь сменился лидер продаж.

Так, в первый месяц года им стала модель KIA K5, которая вышла на рынок в сентябре 2020-го. В январе объем ее реализации составил 1463 единицы. А вот на второе место опустился прежний лидер – седан Toyota Camry, продажи которого упали на 32% до 1338 экземпляров. Третью позицию, с большим отставанием от первых двух, заняла Hyundai Sonata (365 шт.), реализация которой, напротив, выросла на 87%.

Несмотря на то, что продажи KIA K5 длятся только пять месяцев, в сегменте D по объемам она уже второй раз опережает Toyota Camry. Как выяснили эксперты агентства, впервые это произошло в ноябре прошлого года, но в декабре японская модель вернула себе лидерство. Как оказалось, всего лишь на месяц…

Какими будут итоги февраля, станет ясно совсем скоро. Пока же можно сравнить цены: KIA K5 предлагается от 1 649 900 рублей, а Toyota Camry – от 1 826 500 рублей (на автомобили 2021 года выпуска, по состоянию на 26 февраля).

Найти обе модели (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA