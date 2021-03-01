Volvo Cars и Geely отказались от полномасштабного слияния

Шведская Volvo Cars AB и китайская Geely Automobile Holdings Ltd объединят бизнесы по производству двигателей и трансмиссий, при этом они отказались от полномасштабного слияния.

Как пишет агентство "Финмаркет", этот шаг отражает общемировую тенденцию, которая получает всё больше одобрения со стороны инвесторов, когда компании фокусируются на более узких сегментах бизнеса, а не создают более крупные конгломераты, часто снижающие стоимость составляющих их бизнесов. Согласно соглашению Volvo Cars и Geely, они остаются самостоятельными предприятиями, входящими в Zhejiang Geely Holding Group, владельцем которой является китайский миллиардер Ли Шуфу.

Это решение позволит Geely продвинуться с планами по привлечению почти 3 млрд долларов за счет листинга на площадке Star Market Шанхайской биржи. Кроме того, возобновляются разговоры о том, что Volvo также может провести IPO.

Два автопроизводителя объявили примерно год назад о том, что ведут переговоры и рассматривают возможность объединения бизнесов и создания глобальной группы. Однако теперь компании указали на обеспокоенность тем, что проблемы интеграции могут отвлечь их от трансформации отрасли в связи с переходом на электромобили.

"Полное слияние привело бы к слишком большому фокусу на внутреннюю жизнь компаний и организационным спорам", - заявил главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон в интервью Wall Street Journal.

По итогам обсуждений компании выяснили, что основная часть экономии, которой они смогут достичь при слиянии, будет получена за счет совместного использования программного обеспечения, а не общих компонентов, таких как шасси и силовые агрегаты.

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