Доля продаж SUV в январе превысила 50%

По итогам января 2021 года в России было реализовано 47,5 тыс. кроссоверов и внедорожников. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» (со ссылкой на данные АЕБ), на долю сегмента SUV пришлось 50,1% от общего количества проданных новых легковых автомобилей.

Если рассматривать такую статистику за последние несколько лет, то 50%-ный барьер от ежемесячных продаж сегмент SUV преодолевает лишь в четвертый раз. Ранее такое происходило только в декабре 2019-го (50,7%), а также в марте (51,1%) и апреле (51,5%) 2020-го.

Каждый третий реализованный в январе кроссовер или внедорожник относится к европейскому бренду. По 25% от общего количества пришлось на японские и корейские SUV. Доля остальных марок (китайские, российские и американские) в этом сегменте суммарно составила 17%.

Больше всего SUV на российском рынке реализует Hyundai. Почти 7 тыс. таких машин корейского производителя было продано в январе, что соответствует примерно 15% от общего объема. На долю KIA и Renault приходится чуть более 10% (4,9 тыс. и 4,8 тыс. шт. соответственно). Показатели других брендов находятся ниже этого порога.

Какие еще кроссоверы и внедорожники могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai